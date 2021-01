Každému ze svých tří dětí dopřála vlastního tatínka. Kate Hudson promluvila o rodičovství v době pandemie

Kate Hudson Profimedia.cz

„Moje děti jsou všude a mají hodně tatínků. Vysoké nároky v životě mám akorát, co se rodiny týče. Kromě toho nic moc neřeším. Dřu jako mezek a jednoduše doufám v to nejlepší,“ sdělila ve virtuálním rozhovoru pro Sunday Today s Williem Geistem.

Kate má nejstaršího syna Rydera (17) s exmanželem Chrisem Robinsonem, prostředního Binghama (9) s bývalým snoubencem Mattem Bellamym a nejmladší Rani Rose (2) se současným partnerem Dannym Fujikawou.

Kate, která je dcerou Goldie Hawn a muzikanta Billa Hudsona, sama vyrostla bez otce a uznává, že ji to trochu poznamenalo.

„Odloučení je v dnešní době bohužel celkem běžné. Myslím, že by o tom lidé měli víc mluvit. Občas si potřebujeme popovídat a trochu zavtipkovat, abychom se dostali k léčení ran, které v nás zanechala rodina.“

A jak zvládá karanténu se třemi dětmi v tak rozdílném věku? „Ráda bych řekla, jak je to skvělé, ale pravdou je, že jsou skvělé dny, a pak jsou horší dny. Nikdy by mě nenapadlo, že budu rok zavřená na jednom místě. Když máte tolik dětí, občas se třeba schováváte na záchodě a modlíte se, abyste už mohli vypadnout ven. Musím si neustále připomínat, že je mnoho lidí, kteří ztratili své blízké, a že mám hodně za co být vděčná,“ dodala na závěr. ■