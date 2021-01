K nezaplacení: Takhle Adéla Gondíková reagovala na nahou fotku svého manžela Jiřího Langmajera

Manželka Jiřího Langmajera bere situaci s humorem. Super.cz

Oblíbená herečka není na sociálních sítích žádným nováčkem, účet na Instagramu si založila už v roce 2016, manžel ji ale následoval až loni v prosinci. Jak Adéla přiznává, oba se ještě stále učí, jak sociální sítě správně používat a jaké trendy vládnou mezi současnou generací.

„Strávili jsme celé Vánoce a Silvestra tím, že jsme se pořád ptali naší nebohé dcery: Co to je hashtag, co to je „storíčko“, jak tam dám adresu, proč ho mám označit, proč tam mám dávat tolik těch hashtagů, co k tomu mám napsat vtipného? No a protože v tom taky nejsem úplně znalá a taky nevím všechno, tak to bylo zábavné celou dobu a vlastně jsem měla hodně historek, aniž by se stalo, co se stalo,“ svěřila se Super.cz Adéla, která neměla ani ponětí, že její muž bude mít na Instagramu takový úspěch.

„Dal tam tohle zrychlené video, o které se pokoušel docela dlouho, několikrát se mu to nepovedlo. Když se mu to konečně podařilo a měl z toho hroznou radost, tak nás nenapadlo, že si to někdo může zastavit v momentě, kdy vyleze z bazénu,“ vysvětluje. „Já jsem se jenom smála tomu, jak jsme prostě staří a blbí, že nás tyhle věci nenapadnou,“ směje se herečka.

Optimistická Adéla si z reakcí na internetu starosti nedělá, ostatně její muž, který se s fanoušky podělil o svá intimní místa, také ne. Situaci berou s humorem.

„Je vtipnej, napsal tam ‚mám malého pindíka a jsem šťastnej‘, takže je vlastně spokojený,“ dodala s úsměvem hvězda seriálu Sestřičky Modrý kód. ■