14 dní v karanténě a na samotce v Thajsku! Českou modelku zavřou na prestižní světové soutěži krásy do izolace

"Byla jsem trošku překvapená, že termín bude už nyní, vzhledem ke všem omezením, která kvůli pandemii jsou," řekla Super.cz Barbora.



Klasické čtyři týdny si v Thajsku rozhodně neužije. Kvůli nařízením bude dva týdny v izolaci. "Budeme mít čtrnáctidenní karanténu. Dnes jsem se dozvěděla, že budeme na pokoji po jedné. Nebudeme mít možnost se volně pohybovat. Nemám problém trávit čas sama se sebou, budu se připravovat a pak do zbylých dvou týdnů dám sto padesát procent," usmívá se.

Na světových soutěžích krásy nejsou výjimkou plastické operace. Barbora bude naopak bojovat svojí přirozeností. "Já jsem žádnou plastiku před soutěží nepodstoupila. Budu bojovat s tím, co mám. Asi před dvěma lety jsem byla na výplni rtů, mám to ale již rozpuštěné, aby to nevypadalo nepřirozeně," dodala Barbora, která se pyšní dokonalou postavou. Už v soutěži Miss Czech Republic si odnesla titul Best in Swimsuit. Stala se kráskou s nejkrásnějším tělem. ■