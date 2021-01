„Ty krávo ukrajinská!“ Hvězda Svatby na první pohled Natálka Mykytenko čelí drsným nadávkám a urážkám

Natália Mykytenko čelí nepříjemným útokům. Super.cz

"Většinou je mažu. Třikrát jsem odepsala, nevydržela jsem to. Ale spíš nereaguju, ignoruju to. Pod fotkou se snažím zlé komentáře neřešit. Občas se ale také neudržím," řekla Super.cz Natálka. "Nechci být na nikoho zlá, nechci nikoho špinit, nikomu nadávat, ale nelíbí se mi, že mě lidé sledují a pod každou fotkou mi napíšou 'ty krávo ukrajinská'," vysvětluje zdravotní sestřička.

Právě její původ prý leží hodně lidem v žaludku. "Myslela jsem si, že už se tohle v této moderní době neřeší. V Praze je pomalu celý svět, ale někteří lidé nemohou překousnout, že ukrajinská holka byla v televizi," překvapuje ji.

Útokům čelí od chvíle, kdy se začala reality show Svatba na první pohled vysílat v televizi. "Na začátku, když projekt začal, bylo hodně nadávek. Že by mě zfackovali, že umřu sama, že moje máma neumí mluvit, že jsem šrot. Pořád dokola se to opakovalo. Nevzpomenu si na žádnou konkrétní, ale bylo to v tomto duchu. Nadávky na rodinu, na Ukrajinu," vzpomíná.

Snaží se myslet pozitivně a zprávami se netrápit. "Ať si každý myslí, co chce. Já se kvůli nikomu měnit nebudu. Jsem sama se sebou spokojená," dodala Natálka. ■