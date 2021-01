Hejty se nenechala zničit: Anne Hathaway se z nenávisti vůči své osobě na internetu dokázala oklepat

Anne Hathaway Profimedia.cz

Herečka Anne Hathaway (38) se v rozhovoru pro The Sun rozpovídala o tom, jak prožívala, když se na ni navalila vlna kritiky poté, co ztvárnila postavu francouzské prostitutky Fantine ve filmu Bídníci v roce 2012.

Pro film si musela herečka ostříhat vlasy, zhubnout 12 kilogramů a tak trochu ‚přijít o rozum’, aby se dokázala dobře převtělit do své náročné role. Ve svých děkovných projevech za obdržené ocenění za roli Fantine se několikrát vyjádřila, jak moc je překvapená a vděčná. Neustále se ale setkávala s kritikou na své herecké výkony a lidé psali, že je nudná a není možné si ji oblíbit.

„Nechci se moc bavit o minulosti, ale mám v ní nějaké příšery. Nezapomenu na to, jak se ke mně otočil internet zády a nenáviděl mě. Bylo to opravdu náročné,“ uvedla Anne a pokračovala slovy: „Ale zároveň mi to přineslo něco dobrého. Tyto věci se vás umí neuvěřitelně zmocnit, ale myslím si, že když se tyhle s*ačky dějí, je potřeba je nechat být, jít dál a nechat vše plynout."

Pro Vanity Fair ovšem před časem také uvedla, že získání prvního Oscara ji tehdy neučinilo šťastnou. „Člověk by měl být šťastný, ale já jsem se tak rozhodně necítila. Cítila jsem se špatně, když jsem tam stála v šatech, které stály víc, než někteří lidé vidí za celý svůj život, a dostala cenu za ztvárnění bolesti, která je stále součástí naší společnosti.“ ■