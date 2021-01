Kvůli roli slavné zpěvačky musela zhubnout 18 kilo: V podstatě jsem dlouhodobě týrala své tělo, uvedla herečka

Billie Holiday v podání Andry Day Foto: ©Paramount/Courtesy Everett Collection/Profimedia.cz

Když získala zpěvačka Andra Day roli Billie Holiday ve snímku The United States vs Billie Holiday, jistě netušila, čím vším si bude muset projít.

„Nechala jsem tím projít nejen sebe, ale i celou svou rodinu. Ze 74 kg jsem zhubla na 56 kilogramů. Začala jsem mluvit jako ona, a i když jsem předtím nepila a nekouřila, začala jsem s cigaretami i alkoholem,“ uvedla Andra během rozhovoru pro Variety.

Role legendární jazzové zpěvačky pro ni byla výzvou. „Týrala jsem své tělo pěkně dlouho. Dělám si srandu, ale zároveň ani tak moc ne. Roli jsem dostala v roce 2018 a ihned jsem začala číst všechno, co se dalo o Billie najít, a poslechla si všechny rozhovory. Vyčerpala jsem internetové zdroje až do úplného konce,“ pokračovala.

Day už za své působení v hudebním světě získala dvě nominace na Grammy, ale role Billie pro ni byla první hereckou příležitostí, a hned ve snímku ztvárnila hlavní postavu. „Nikomu svůj postup nedoporučuji, ale byla to moje první role a já to zoufale chtěla zvládnout. Žádala jsem Boha, aby mi předal všechnu její bolest a traumata,“ popsala, jak moc se snažila do role vžít.

Zprvu se role bála, protože v životopisném filmu z roku 1972 hrála Holiday zpěvačka Diana Ross a podle slov Andry byla naprosto božská. „Ona byla jedním z důvodů, proč jsem tu roli nechtěla vzít. Dianin výkon byl božský a bylo nádherné, jak to zahrála,“ řekla v rozhovoru pro V Magazine, kde také uvedla, že ji nakonec režisér Lee přesvědčil tím, že si spolu sedli lidsky, a hlavně měli stejnou představu o tom, jak by měl film vyznít. Premiéru má v USA snímek na platformě Hulu 26. února. ■