Jiří Langmajer o nahé fotce, která obletěla Instagram: Jsem na to pyšný, říká

Jiří Langmajer Foto: archiv J. Langmajera

"To, že se to video dá zastavit zrovna ve vteřině, kdy jsem měl pinďoura venku, jsem tedy nevěděl. Vůbec mi ale nevadí, že se to stalo. Jsem herec a ve filmech jsem už nahý hrál," řekl Langmajer v pořadu Showtime. Je to tak, připomeňme třeba film Chlap na střídačku, kde ukázal holý zadek.

"Jak jsem vylezl z toho bazénu, nějak jsem se nestihl zakrýt. Ale jsem na to pyšný,“ baví se.

Jeho komentář k videu navíc pobavil jeho dcery. "K videu jsem navíc připsal ‚Mám malého pinďoura a jsem šťastnej‘, což je pravda. A jim to přišlo vtipné. Nevadí jim to,“ dodal herec. ■