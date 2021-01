Film s Markem Lamborou v hlavní roli prodělal miliony: Režisér se raduje aspoň z cen, které dostal i v Americe

Petr Kubík Super.cz

Raduje se aspoň z příznivého přijetí i tím malým publikem. Na ČSFD má Princezna zakletá v čase neuvěřitelných 84 procent. A nadšená byla i dětská porota audiovizuálních cen Trilobit 2021, které se o víkendu udělovaly v Berouně, odkud si Petr Kubík odvezl také její ocenění.

"S tímhle filmem jsme před pár týdny dostali také cenu Los Angeles Movie Awards, která tedy není tak prestižní, protože se uděluje měsíčně. Ale jsme rádi, že si toho filmu všimli i v zahraničí a posbírali jsme asi šest ocenění od nejlepšího filmu a kostýmů po střih a režii," svěřil skromně.

"Film je nadabovaný i do angličtiny a od příštího měsíce, kdy je Berlinale, nejspíš tedy elektronicky, tak poputuje i do zahraničí," doplnil. Možná se tak aspoň část financí do filmu vložených vrátí, přesto ale filmaři přijdou o hodně miliónů. "Z žádných státních reparací vám tohle nikdo nedá. Veškerý finanční odhad šel do koše a peníze, které se do toho nainvestovaly, už se nikdy zpátky nevrátí," řekl nám režisér.

"Byla to spousta práce všech lidí kolem, takže je velká škoda, že to v současné době není možné vidět v kinech. Hodně dlouho jsme čekali, jestli se kina neotevřou, doufali jsme ve Vánoce, ale to se nestalo. Už jsme nemohli čekat déle, takže jsme spustili vlastní online platformu, kde bude od příštího víkendu film k vidění," uzavřel. ■