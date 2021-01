Komplikovanou zlomeninu si způsobila při banální činnosti. Šest týdnů bude muset mít Heidi Janků sádru

Heidi si zlomila zápěstí. Foto: archiv H. Janků

„Covid se mi úspěšně vyhýbá, ale úrazy přitahuji jako magnet,“ posteskla si zpěvačka, která si zlomeninu nezpůsobila při žádném sportu, či adrenalinové aktivitě, ale během procházky. „Ve Špindlerově mlýně se nesolí, byl tak tedy uježděný sníh a já jsem si při pádu sedla na ruku. Asi jsem ji tam dala instinktivně,“ svěřila zpěvačka pro Super.cz a jedním dechem dodává: „Naštěstí je to levá a já jsem na levou levá. Zatím ale všechno zvládám.“

Po nehodě a během ošetření prožívala Heidi dost nepříjemné momenty. „Kromě toho, že mám zlomené zápěstí, tak mi ruku rovnali. Naštěstí s tím mají ve Vrchlabí velké zkušenosti, a tak to po umrtvení ani tolik nebolelo,“ říká Heidi, která má zatím dlahu a brzy dostane sádru. „V pondělí jdu k lékaři do Říčan, kde mi to zrentgenují a nejspíš dají na dalších šest týdnů sádru.“

Během nedobrovolných uměleckých prázdnin Heidi prý aspoň zranění neomezuje. „Kdyby nám náhodou dovolili zpívat, tak mě to nebude omezovat. Mikrofon totiž držím v pravé ruce, když si ho přehodím do levé, tak nevydám ani hlásku,“ směje se Heidi Janků. ■