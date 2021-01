Hvězda show Svatba na první pohled přiznala vztah s fešným politikem! Natálka o něm poprvé promluvila

Natália Mykytenko Super.cz

Hvězda reality show Svatba na první pohled Natália Mykytenko už nějaký čas prožívá novou lásku. Její známostí je komunální politik z Mostu Marek Hrvol. "Randíčkuju, vídám se s někým. Ano je to Marek," řekla Super.cz Natálka.

Seznámili se přes Instagram. "Bohužel dnes to tak funguje. Nejsem typ, který by randíčkoval a ze začátku si vypisoval po Instagramu, ale v této době je to normální a přirozené. Kde jinde se teď seznámit," vysvětluje.

"Byla jsem vždycky ta, kerá se těšíla, až mě někdo v tramvaji osloví, řekne mi, že jsem krásná a poprosí o číslo. Ale asi tak to nyní už nefunguje. Proto jsem se nebránila seznámení na sociální síti," dodala krásná Natálka s tím, že první oslovil Marek ji. ■