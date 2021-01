Znáte víc sexy realitní makléřku? Bára Mottlová na jaře seděla kvůli covidu za pokladnou, teď má novou práci

Barbora Mottlová Super.cz

"Je to tak, je to pro mě velká výzva se zase něco nového naučit a využít toho nechtěného volna. Hodně se učím. Ohromně mě to chytlo. Jsem zvědavá," řekla Super.cz Bára.

"Procházím školením, není to povrchová práce. Učím se off marketu, katastru, investicím. Je to i skvělá příležitost, jak přijít k zajímavým podpultovkám, líp tomu porozumět," prozrazuje herečka, která sama v minulosti investovala do nemovitostí.

"Byla jsem na druhé straně, investovala jsem, teď sháním, nabírám, doporučuju. Naučila jsem se za tu krátkou dobou důležitým věcem, tomu jak to vůbec funguje. Že jsou územní plány, rozhodnutí, developerské projekty, které jsou pro mě dost nové," těší se na novou pracovní příležitost Mottlová.

Na jaře pracovala jako pokladní. Sama říká, že i to pro ni byla velká zkušenost. "Původně jsem to ani nechtěla veřejně říkat, ale když mě lidé začali poznávat i s mastnou hlavou a rouškou, tak jsem to zveřejnila. Mám ráda výzvy, nové věci, nesedět doma s nohama na stole a brečet. A vzít situaci takovou jaká je," dodala. ■