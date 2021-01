Opravdu podvod na diváky? René ze Svateb na první pohled vidí celou reality show úplně jinak než Natálka

Petra a René ve Svatbě na první pohled Foto: TV Nova

„Věděli jsme to hned. Museli jsme trošku hrát kvůli divákům, aby se měli na co těšit. Jinak nevím, proč bychom museli hrát takovou v uvozovkách hru, nikomu z nás se to nelíbilo, chtěli jsme být od začátku upřímní. Ale asi to mělo větší efekt a větší sledovanost,“ řekla Super.cz Natálka.

Natália Mykytenko promluvila o zákulisí show Svatba na první pohled.

Další účastník show René Vrábel, prý ale ve Svatbách nic nehrál. S učitelkou z mateřské školky Petrou to opravdu zkoušel upřímně dát dohromady, nikoliv proto, aby byl zajímavý pro diváky.

„My jsme neměli nic, co bychom hráli, nic jsme neměli zadané, co musíme říkat, žádný script. Pouze jsme měli naplánované dny a aktivity. Nikdo nikde mě nic nenutil říct,“ řekl Super.cz René.

Štáb mu prý ve všem vycházel vstříc a závěrečné rozhodnutí, zkusit to s Petrou dál, bylo jen z jeho hlavy. „I dopis (den před rozhodnutím napsal krásný vzkaz pro Petru, který ji dojal, pozn.) byl můj nápad, všechno, co jsem udělal, byl můj nápad, nebo jsme se na tom společně domluvili s týmem. Pokud jsem s něčím nebyl ok, byli v pohodě a vyšli i vstříc. Mé konečné rozhodnutí bylo moje, a nikdo se mě dopředu neptal, jaké bude,“ dodal René, kterému to s Petrou i tak nakonec nevyšlo, ale zůstali aspoň přátelé.

Svatba na první pohled - Petra a René

„Toto byla moje zkušenost a mrzí mě, že se může lišit,“ míní dobrosrdečný René, kterého si oblíbili i další účastníci show. Přátelí se s Radkem Stöberem a dopustit na něj nedá ani jediný pár Svateb, kterému to vyšlo, Štěpánka a Pavel. „Renda je úžasný človíček,“ chválila ho pro Super.cz Štěpánka.

René se tím zastal všech, který to v show brali vážně. „Chtěl bych se zastat těch, co do toho šli s upřímným odhodláním, s tím, že chtějí někoho poznat, s tím, že sami věděli, že nejsou dokonalí, a dali tomu šanci, tomu nedokonalému, co stál u toho obřadu s nimi, já věděl, že to asi prohraji, ale neměl jsem žádnou jinou možnost než dál experimentovat, dal jsem do toho všechno a jsem na sebe pyšný, věřím, že nejsem jediný. Ať už je experiment sebevíc kontroverzní, šel bych do toho znovu,“ uzavřel René. ■