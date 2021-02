Nebolelo to? Ben Cristovalo skončil probodaný šípy v tratolišti krve

Vyděsí Ben své fanynky?

Klip má na svědomí režisér Ondřej Kudyn. „Byla to týmová práce bandy kamarádů, co každej něco umí. Já se nechal inspirovat různejma scénama a obrazama, co mě ovlivnily. Levitující Stein je scéna breaking bad, a má znázorňovat, jak na mě zapůsobil jeho text, že jsi prostě nad věcí, a když tě holka dusí, utečeš jinam. U Bena to byla metafora toho, že i když si nese rány, tak je schopnej si ten život s nimi užít. Pápá je takový výročí, kdy jsme s fiedlerskim vypustili první song, ve střižně je ještě jeden hotovej a další plánujem. Baví mě ty instrumentály, ty obrazy do toho fungujou krásně. Námět jsme vymysleli s Ondrou Brejškou (takže Ondra gang) a díky všem z týmu, kdo pomohli tenhle klip dát dohromady,“ komentoval práci režisér.

Během natáčení Cristovao rozhodně netrpěl. Z jeho vyjádření je zjevné, že si to spíš užil. „S fiedlerskim jsme kolem sebe co do spolupráce už dlouho kroužili, takže jsem mega rád, že to konečně klaplo. Když mi pustil hudbu, na které pracoval, okamžitě jsem se chytl, a tak nějak jsem věděl jak a co psát. fiedlerski si to pak nasměroval melodicky a domluvil epický feat se STEINEM27. Mam z toho projektu obrovskou radost!“ ■