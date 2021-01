Zakázala si vyjídat v noci lednici: Monika Absolonová se pustila do hubnutí, nejvyšší cíl je 20 kilo dole

Monika Absolonová chce zhubnout. Michaela Feuereislová

Zpěvačka Monika Absolonová (44) nedávno zveřejnila sedm let starou fotku v plavkách. Ta ji prý motivovala k tomu, aby se pustila do hubnutí. Dvojnásobná maminka synů Tadeáše (5) a Matouše (2) má prý největší problém s vůlí, ale překonala se a maká na sobě!

„Je to o vůli a ta mi teď dost chybí, nevím, kam odešla. Vždy zhubnu čtyři kila a pojmu podezření, že už to půjde samo, zas začnu v noci vyjídat lednici a je to zpět,“ řekla se svým typický humorem Super.cz Absolonová.

Ta si nedává nízké cíle, ale zároveň se drží při zemi. „Ideálně bych potřebovala zhubnout dvacet kilo, ale nic není ideální, takže se nechci stresovat nesplnitelným cílem. Když zvládnu patnáct kilo, budu přešťastná, a když deset, budu spokojená,“ má jasno.

A jakou si naordinovala dietu? Klasicky změní jídelníček a zapojí víc pohybu.

„Dosáhnout bych toho chtěla úpravou jídelníčku na přerušovaný půst, to znamená osm nebo deset hodin jíte a 16 nebo 14 hodin pijete vodu a vše neslazené plus žádný alkohol,“ zdůrazňuje zpěvačka.

„Část z toho stejně člověk spí, tak se to dá zvládnout. A také zapojím pohyb: 1 krát týdně jóga, denně procházky a 2-4 krát týdně běh, to by byl ideální stav. a teď jen to vydržet a neporušovat, držte mi pěsti,“ uzavřela odhodlaně zpěvačka. Pokud to klapne, mohou se možná fanoušci těšit na další fotku v plavkách s novějším datem. ■