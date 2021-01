Spontánní, upřímná, energická žena a skvělá zpěvačka. Ondřej Havelka s manželkou Alicí vzpomínali na Věru Gondolánovou (✝66)

Alice Kovácsová a Věra Gondolánová (vpravo) Foto: archiv A. Kovácsové

Oblíbená zpěvačka Věra Gondolánová, která po těžké nemoci odešla ve svých 66 letech do pěveckého nebe, spolupracovala nejen s Karlem Gottem (✝80), ale i se zpěvákem Ondřejem Havelkou (66) a jeho jazzovým a swingovým orchestrem Melody Makers. Byla také blízkou přítelkyní jeho manželky Alice Kovácsové, která zpěvačku k Havelkovi přivedla. A ten s Gondolánovou spolupracoval více než deset let.

„Jezdili jsme společně s Melody Makers na koncerty a zpívala i na našich cédéčkách, byla to úzká spolupráce. Ona byla naprosto skvělá, nejen jako muzikantka, ale i jako bytost, měla úžasný talent, podařilo se jí úžasný romský feeling transformovat do jazzu. Zpívala skvěle, byla spontánní, upřímná a energická, byl to zážitek. Naše koncerty vždy rozzářila a měli jsme ji moc rádi,“ zavzpomínal pro Super.cz Ondřej Havelka.

Jak už jsme zmínili, s Gondolánovou se Havelka seznámil přes svou manželku Alici Kovácsovou. „Byla její velkou kamarádkou, poprvé jsme to s ní zkusili na velkém koncertě a okamžitě zazářila, bylo to s ní skvělé,“ dodal Havelka s tím, že Gondolánová natočila i vynikající romské CD.

„Jmenuje se Klenoty romské hudby, kde Gondolánovou doprovází romský smyčcový kvartet, je to skvěle zaranžované a má to úžasný náboj. Říkal jsem vždy, že to je jazzová zpěvačka s velkým Dž,“ vzpomínal Havelka.

Velká ztráta je to pochopitelně i pro Alici Kovácsovou. „Pro Ondřeje to byla jazzmanka s velkým Dž a pro mě to byla žena s velkým Ž. Byla to velká žena, silná žena, žena s velkým srdcem, s velkou duší, která dokázala vnést do každé společnosti slunce a radost. Byla strašně vtipná, senzační a dokázala ocenit lidi, a to i amatéry. Byla to vřelá a úžasná bytost, v poslední době i velmi statečná,“ vzpomínala Kovácsová. ■