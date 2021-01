Nejšílenější a nejkřivější nos šoubyznysu zmizí! Český DJ je po plastice

DJ Uwa podstoupil plastiku nosu. Super.cz

"Uvažoval jsem nad tím dlouho, ale stále jsem to odsouval. Pak ale přišla chvíle, kdy jsem se rozhodl, že zkrátka jdu," řekl Super.cz Uwa. "Mám nos na čtyřikrát zlomený, jednou ohnutý a asi třikrát naštípnutý," vyjmenoval.

Nad úpravou už kdysi uvažoval, nakonec ji ale nepodstoupil. Neměl prý důvěru v tehdejší úroveň plastické chirurgie. "Uvažoval jsem nad opravou po prvním úrazu před dvaceti lety. Pak jsem si to ale rozmyslel, protože tenkrát plastická chirurgie nebyla tak vyspělá," řekl.

Obří nos patří k Uwově image. Sám přiznal, že mnoho přátel a blízkých ho od operace odrazovalo. "Zatím mi blízcí říkají, že to nebudu já. Že je to moje image. Ale budu to já, jen budu moct dýchat a budu mít spravený nos," dodal. ■