Šíleného bratra Čvančarové z Hlavy Medúzy a záporáka z Boženy čekejte i na Nově: Zahraje si doktora v novém seriálu

"Hraju tam doktora Ivana Drahoše. Tu postavu mám moc rád, ale taky to tedy v hlavě nemá moc srovnané. Vlastně naopak, on to má srovnané až moc. Je to takový pedantský doktor, který vystudoval s červeným diplomem, ale není schopný cítit nějakou empatii vůči pacientům. Vnímá jen případ a ne lidské osudy. Jeho chování způsobuje rozčarování, ale myslím si, že se u toho budou diváci bavit," řekl Super.cz Karel.

Ten se cítí trochu v rozpacích, když mu dokonce i známí volají, že už se bojí otevřít ledničku, aby z ní také nevyskočil. Je to ovšem shoda náhod, že všechny projekty se vysílají ve stejnou dobu. Hlavu Medúzy natáčel v roce 2019, Boženu loni a od léta natáčí právě Anatomii života. Raduje se ovšem ze setkání s kolegy.

"Krásná spolupráce byla s Jitkou Čvančarovou i Janou Švandovou na Hlavě Medúzy, v Anatomii s Aňou i Ester Geislerovými nebo Jitkou Schneiderovou. Všude se sešla skvělá parta. Na natáčení se vždycky těším," svěřil.

Vedle natáčení se věnuje i svému domovskému Divadlu Bez zábradlí, které s bratrem převzali po otci Karlu Heřmánkovi (73). Momentálně zkouší monodrama Iliada o trojské válce, připravuje se i nový muzikál Kabaret. "Kdy všechno uvedeme, je ale ve hvězdách," krčil rameny. ■