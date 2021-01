Jako dítě viděl, jak se kamarádčin otec zastřelil: Zpěvák ze slavné skupiny popsal, jak se to na něm podepsalo

Lee Ryan (úplně vpravo) se proslavil díky skupině Blue. Michaela Feuereislová

„Nepěkně mě to poznamenalo,“ přiznal zpěvák, který na vrcholu své slávy propadl závislosti na alkoholu.

„Byl jsem doma, když jsem zaslechl dva výstřely. Podíval jsem se ven a viděl kamarádku, jak leží venku na zemi a drží se za rameno. Její otec k ní šel s brokovnicí. Dal jí zbraň k hlavě a chtěl vystřelit, ale musel znovu nabít a ona se zatím zvedla a utekla. Pak se otočil, dal si zbraň k hlavě a zmáčkl spoušť. Viděl jsem, jak si vystřelil mozek z hlavy,“ popsal.

„Během dospívání jsem se s tím snažil vypořádat, ale pak jsem se proslavil, a to nebyla dobrá kombinace,“ popsal zpěvák, který začal s Blue už v 17 letech.

„Říkal jsem si, že mám balíky peněz, jsem součástí světově proslulé kapely a upřímně jsem počítal s tím, že zemřu mladý. Choval jsem se jako blbec. Dělal jsem šílené věci. Snažil jsem se být nejšílenější hvězdou, co kdy žila. Všechno mi bylo fuk,“ přiznal.

Lee také připustil, že to pro jeho kolegy z kapely muselo být peklo. Nejprve si nepřiznal, že má s pitím problém, ale zašlo to tak daleko, že bez alkoholu nemohl vydržet. Tehdy ho kolega Duncan James odvezl do léčebny.

V léčebně si pobyl dvakrát, napoprvé to totiž nezabralo a Lee se k pití vrátil. Naštěstí se pak dal dohromady a dnes se označuje za “hodného alkoholika“. Příležitostně si dá sklenku, ale vyhýbá se tvrdému alkoholu a musí být obezřetný. Přiznal ovšem, že je to pro něj konstantní boj. ■