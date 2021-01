Známý český dýdžej skončil v rukou policie. Vezl v autě deset kilo konopí!

DJ Uwa Super.cz

"Zastavila mě celní služba na dálnici. Dal jsem jim doklady. A při otázce, co vezu, jsem odpověděl, že hulení. Otevřel jsem kufr a bylo tam opravdu deset kilo pytlíků s hulením. A začala pořádná show. Udělali mi test z rukou, z volantu, z auta, nikde známky po THC. Když ale rozetřeli kytičku na papírek, zčervenal, což je průser," řekl Super.cz Uwa.

Sám ale věděl, že nic nelegálního neveze. Tedy doufal v to. "Dopadlo to dobře, protože papírek vyhodnotil marihuanu, ale nevyhodnotil THC. Poté udělali další test a ten už vyšel v pořádku. Poděkovali a omluvili se, že to vidí poprvé v životě," vysvětluje Uwa.

Protože jako dýdžej a manažer nočního klubu je bez práce, musel si najít jinou.

"Situace je strašná pro všechny. Ať jsme to my jako dýdžejové, tak lidé z gastra, barmani. Já jsem vychovávaný tak, že jsem s tátou postavil dvě chajdy, naučil mě zedničinu, elektriku, vodu, jsem vyučený truhlář, mám nedodělanou stavebku. Na jaře jsem lidem začal dělat kuchyně, zedničinu. Nebojím se práce," řekl.

A nyní ve druhé vlně pandemie si přibral ještě další job. "Teď mi v druhé vlně pomohl kamarád, vzal mě do firmy, která pěstuje CBD, je to největší pěstírna v Evropě. Odstraňuje se tam THC, halucinogen, to zdůrazňuju. Není to klasická tráva, marihuana," dodal. ■