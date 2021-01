Dalibor Janda má po operaci: Vypadá to velmi nadějně, říká dcera

Dalibor Janda Herminapress

„Jediné, co k tomu mohu říct, je, že tatínek leží v nemocnici ve vážném stavu. Dnes čekáme na další informace lékařů,“ řekla Jandová Super.cz v úterý s tím, že další informace rodina nebude poskytovat. „Nezlobte se, zatím je brzy k tomu něco říkat. Vím, že spekulace budou vznikat, ale to se nedá nic dělat,“ dodala.

Po pár dnech už měla Jandová, která je také zpěvačkou, pro fanoušky dobrou zprávu. Zpěvák legendárních hitů Hurikán, Žít jako kaskadér nebo Oheň, voda, vítr má po operacích a cítí se lépe.

„Jsem strašně šťastná, že konečně můžu mít trošku optimističtější hlas. Že jsem s ním mluvila, že se cítí líp. Všechny moc pozdravuje. Je po operaci, takže to vypadá velmi nadějně. Samozřejmě to bylo náročné, teď se mu to všechno přemítá v hlavě. Ale je v dobrých rukou,“ řekla v pořadu Život ve hvězdách. ■