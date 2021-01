Pět týdnů v nemocnici, z toho tři v kómatu: Radan Dolejš skončil po operaci se sepsí celého těla

Radan Dolejš Michaela Feuereislová

Informaci, kterou přinesl deník Aha!, Super.cz Radan Dolejš, kterého náš dotaz zastihl v rehabilitačním centru, potvrdil. "Je to pravda," napsal nám do zprávy s tím, že už se cítí daleko lépe a pomalu se uzdravuje. Zrovna mířil na cvičení.

"Cvičím a rehabilituji několik hodin denně. Ale než budu úplně v pohodě, nebudu nic říkat. Jsem pověrčivý. Já mlčím, cvičím a už trochu píšu," doplnil pro Super.cz s tím, že obrnit se hradbou mlčení slíbil svojí manželce Táně, která se kvůli svému muži třásla strachy.

Vyvrátil také informace, že by prodělal covid. "To o mně taky psali. Nebo to, že mám 150 kilo," doplnil Dolejš, který naopak kvůli cukrovce usilovnou dietou shodil 60 kilo. A my mu držíme palce, aby léčbu i rehabilitaci úspěšně dokončil. ■