Podvod na diváky? Hvězda Svatby na první pohled Natálka promluvila o zákulisí show

Natália Mykytenko promluvila o zákulisí svatební reality show. Super.cz

Hvězda reality show Svatba na první pohled Natália Mykytenko promluvila o tom, jak to ve skutečnosti bylo s ženichem Františkem. Její chování, hlavně v závěru, kdy oba řekli, že to spolu chtějí zkusit i dál, byla spíš hra než realita.

Že s Františkem Gébrem nechce tvořit pár, prý věděla od začátku. Stejně tak on měl jasno.

"Věděli jsme to hned. Museli jsme trošku hrát kvůli divákům, aby se měli na co těšit. Jinak nevím, proč bychom museli hrát takovou v uvozovkách hru, nikomu z nás se to nelíbilo, chtěli jsme být od začátku upřímní. Ale asi to mělo větší efekt a větší sledovanost," řekla Super.cz Natálka.

A jak je to se svatbou, jíž jejich "vztah" začal? Neměla právní platnost. "Svatba nebyla reálná. Takže ani žádný rozvod nebyl. Nejsem rozvedená. V dokladech mám stále 'svobodná'," uvedla půvabná blondýnka.

O tom, jak moc je show reálná, diváci hojně diskutovali už v jejím průběhu. Hlavně proto, že se mezi účastníky objevili lidé, kteří už měli s natáčením zkušenosti. Nova tehdy veškerá nařčení ohledně najatých herců odmítla. ■