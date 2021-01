Po léčbě rakoviny už je zdravá. Anička Slováčková teď řeší hubnutí, účes a tetování přes jizvy po ozařování

Anna Slováčková Super.cz

Svým fanouškům na sociální síti oznámila, že je po léčbě rakoviny konečně zdravá, a totéž zopakovala i nám. "Jsem v pořádku a zdravá a je to taková informace, se kterou se potřebuju trošku sama sžít. Člověk nechce zase slyšet na kontrole, že se něco nepovedlo a zase je něco špatně, ačkoli mě doktorka ujišťovala, že by to snad přijít nemělo," řekla Super.cz Anna Slováčková (25).

"Ale ten strašák je pořád obrovský. To asi chápe každý, kdo si něčím podobným prošel nebo prochází. Ale teď jsem zdravá a v pořádku a snažím se vrátit zpátky do nějaké formy, kondičky a podobně. Mám před sebou ještě spoustu práce," doplnila zpěvačka a herečka.

A jak takový návrat vypadá? "Už docela hodně měsíců jsem na krabičkách, které se mi starají o to, co mám kdy sníst, aby to bylo výživově správně, což mi hodně pomáhá zvlášť v tuhle dobu, kdy mám víc natáčení. Nemusím řešit, jestli budu vařit tady nebo tamhle, a svoje milované vaření si odbydu jenom o víkendech. A doma jsem konečně nechala opravit rotoped, tak začnu šlapat, protože na sportování venku to moc není," popisuje.

Plánuje i změnu účesu, když už jí konečně zase narostly vlasy. "Zatím se tedy každé ráno probouzím s tímhle vrabčím hnízdem, ale nechávám vlasy růst, už aby to bylo aspoň mikádo. A až skončí natáčení Ordinace, tak už mě nebude nic svazovat a můžu si tam dát nějakou modrou nebo fialovou," plánuje.

Vymyšlený má také motiv tetování, kterým chce "ozdobit" jizvy, které jí zůstaly po ozařování. "Pořád na to myslím, chtěla jsem na to jít v listopadu nebo v prosinci, ale nemohla jsem. Každopádně ještě chvilku počkám, až se ta kůže úplně zahojí a pak ty jizvičky takhle zkrášlím. Ty jizvy mi samotné nevadí, ale tetování mám ráda. Když si představíte květen, sady třešní a jabloní, foukne vítr a padají ty kvítka. Je to takové něžné a romantické. Tak přesně tohle bych na té straně těla chtěla," popsala Anička. ■