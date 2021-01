Zemřela zpěvačka Věra Gondolánová (✝66), která zpívala i s Karlem Gottem (✝80)

Věra Gondolánová a Karel Gott Profimedia.cz

O jejím úmrtí informoval její synovec. „Odešla po dlouhé nemoci, tak jak jsem ji znal... krásná, hrdá, statečná a pro mě nejtalentovanější z celé rodiny,“ vzpomínal na zpěvačku její synovec Filip Gondolán.

Věra Gondolánová vystupovala už od svých patnácti let. Nejprve zpívala v rodinné kapele Bratři Gondolánové. Později emigrovala do Austrálie, kde se i vdala. Na kontě má i vystoupení ve slavné pařížské Olympii a na celé řadě známých festivalů.

S Karlem Gottem zpívala například songy Somewhere Over The Rainbow nebo Can't Buy Me Love. ■