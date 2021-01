Čtyři měsíce po porodu konečně prozradila její jméno: Takhle se jmenuje dcerka krásné Gigi Hadid

Gigi Hadid Profimedia.cz

Je to čtyři měsíce, co modelka Gigi Hadid (25) a zpěvák Zayn Malik přivítali na svět dceru. Doposud nezveřejnili její podobu, ale pyšná maminka se konečně podělila alespoň o jméno. V tichosti to prozradila ve svém biu na Instagramu.