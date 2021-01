8 českých celebrit, které odstartovaly začátek roku u moře: Kdo už letos stihl dovolenou v teple?

Kdo už stihl dovolenou u moře? Foto: Super.cz/Instagram Lucca, S. Krainové a D. Rolins

Zpěvačka Dara Rolins (48) vyrazila za teplem hned s příchodem roku. „Rušíme spoustu prací zas a znova, dokonce i Silvestr v Tatrách. Jsem z toho smutná, ale asi si musím vymyslet nějaké jiné aktivity,“ řekla Super.cz zpěvačka, kterou tak doma nic nedrželo. S dcerou si zabalila kufry a první lednové dny si užívaly ve Spojených arabských emirátech.

Za teplem začátkem roku vyrazila také DJ Lucca (42). Lucie Dvořáková si s manželem a hudebníkem Michalem Dvořákem naordinovala dovolenou po prodělaném koronaviru. Se syny Františkem a Michalem odletěli za sluníčkem do Dubaje. Pár dní u moře si neodpustila ani Olga Lounová (39). Ta odcestovala s partnerkou miliardáře Karla Janečka a svou kamarádkou Liliou Khousnoutdinovou do Egypta. Nebyl to však jejich jediný výlet za hranice. Nyní je se svou kamarádkou a jejím partnerem na dovolené na Zanzibaru.

Za hranice se během ledna podíval i moderátor Leoš Mareš (44) s manželkou Monikou. Pár nejdříve odletěl na několik dní na Kanárské ostrovy, odkud pokračovali do Maroka, kde si užili luxusní pobyt plný nezapomenutelných zážitků. Za to Simona Krainová (47) prohřívá své neodolatelné tělo na karibském ostrově Svatý Martin. Tam vyrazila jen s manželem a dny si krátí sluněním na pláži a koupáním v moři.

Na Zanzibaru začátek roku si trávil i známý kuchař Emanuel Ridi (46) se svou přítelkyní. Dobu, kdy nemůže před publikum využil k cestování také Pavel Callta. Zpěvák zabalil kufry a odletěl do Dominikánské republiky, která byla už nějakou dobu jeho tajným snem. „Vždycky jsem se chtěl na tohle místo podívat, tak to konečně vyšlo a je to tady krásné. Normálně mám totiž v tomhle období koncerty a teď, když je situace, jaká je, všechny koncerty jsou bohužel zrušeny, chci ten čas využít k cestování, protože to mě nejvíc inspiruje k psaní nových věcí," řekl zpěvák.

V zahraničí je nyní také moderátorka a zpěvačka Emma Smetana (32). Ta odletěla s partnerem a dcerou Lennon na Bali. Odtud se také pochlubila snímkem z pralesa s rostoucím bříškem. Na indonéský ostrov se nevydali jen na krátkou dovolenou, ale chtějí tu nějakou dobu zůstat. ■