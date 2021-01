Život Michaele Kuklové připravil těžké zkoušky: Herečka promluvila o rakovině a exekuci

Michaela Kuklová Herminapress

Vše začalo v roce 2001, kdy se její tehdejší muž Jiří Pomeje rozhodl natočit film Andělská tvář. Bohužel snímek u diváků propadl a nevydělal si na sebe. Pomeje se kvůli němu zadlužil.

„Já jsem se musela těm dluhům bránit, protože jsem o nich nevěděla, takže jsem prokazovala svou nevědomost. Tyhle soudy trvaly deset let a těch deset let bylo o tom, že kdyby to špatně dopadlo, tak bych žila na životním minimu a všechno, co bych vydělala, by mi vzali,“ svěřila Michaela Kuklová v pořadu 13. komnata.

„Měla jsem na rodném domě, kde mám třetinu, exekuci, takže to ohrožovalo moji rodinu. Pro mě to bylo, že když to bude palec dolů, tak mám zlikvidovaný celý život. Pro mě to byl boj o život,“ prozradila herečka, jejíž manželství bylo v roce 2007 po 13 letech trvání rozvedeno, soudní tahanice však ještě nějakou dobu trvaly.

„Bylo úžasné, když mi právník zavolal, že je konec a že mi gratuluje. Bylo to najednou tak, že mám čistý stůl, že nejsem v minusu a jsem na nule. Rodina byla zachráněná a mohla bydlet dál,“ uvedla herečka.

„A z toho důvodu, když mi oznámili, že mám tu nemoc, tak jsem věděla, že to zvládnu. Věděla jsem, že to moje tělo je tak geniální, že když vydrželo tolik, že tohle vydrží taky. Už jsem se vůbec nebála,“ dodala Michaela Kuklová. ■