Instagramová hvězda ukázala, jak zhubnout tři kila za 10 sekund

Holly Hagan Profimedia.cz

V reality show Geordie Shore vždy platila za tu nejvíc oplácanou, a to i díky malému vzrůstu, nyní už se ale Holly Hagan může pyšnit štíhlejší figurou a vypracovaným bříškem.

Vše ovšem není tak, jak se na první pohled zdá na sociálních sítích. Holly svým fanouškům ukázala, jak velkou roli hraje při focení postoj. „Jak zhubnout 3 kila za 10 sekund? Dělám si srandu! Na fotce nalevo zadržuji dech, boky posouvám dozadu a samozřejmě vytahuji kalhotky, co nejvýš to jde,“ napsala ke srovnávacímu snímku s postojem a bez něj, který najdete níže v galerii.

„Vpravo stojím naprosto v klidu, boky směřují dopředu a kalhotky mám normálně tak, jak jsou nejvíc pohodlné,“ dodala Holly a pokračovala ve zdůvodnění toho, proč své „kouzlo“ s fotkami zveřejňuje. „Tento rok jsem si dala za předsevzetí být mnohem transparentnější se svými fotkami a příspěvky. Vždy jsem ukazovala jen pózující snímky a poslední dobou mě Instagram přestal bavit, protože mi vždy přišlo, že nejsem Insta připravená.“

„Chtěla jsem, aby mě lidé viděli, jen když jsem na 100 % dokonalá, protože jsem dlouhodobě bojovala s tím, že mě lidé brali jako ‚tu tlustou’ a já se chtěla ukázat jen v tom nejlepším světle,“ napsala Hagan, která se snaží své fanoušky přesvědčit o tom, že se nemají nechat ovlivnit mediálně známými osobnosti s jejich dokonalými těly.

Holly vždy bojovala s tím, jak vypadá, a v době, kdy potkala svého snoubence Jacoba, měla bulimii a často navštěvovala kliniky estetické medicíny. „Jacob je atlet a vede zdravý životní styl. Byl mi skvělým příkladem. Když jsme se potkali, ještě jsem byla bulimička a on byl ten, který mi řekl, že je to špatné a pomohl mi se z toho dostat.“

Šikany na sociálních sítích se dočkala i nedávno, kdy jí někteří sledující napsali, že lépe vypadala jako silnější. Na to účastnice Geordie Shore odpověděla: „Nikdy nemůžete vyhrát, jednou jste moc velká a podruhé moc hubená. Jediné, co můžeme udělat sami pro sebe, je, že nebudeme čekat schválení ostatních, protože ti budou mít stále co negativního říct.“ ■