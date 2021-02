Vdovce po Pilarové čeká náročná operace. Opora zesnulé manželky mu chybí o to víc

Jan Kolomazník vzpomínal na zesnulou manželku. Foto: Face To Face

Žili spolu šestatřicet let. Eva Pilarová (✝80) a Jan Kolomazník byli podle tvrzení jejich přátel harmonickým párem. Bývalý tanečník se o svou ženu v posledních dvou letech jejich života oddaně staral, když se její zdravotní stav zhoršoval po nešťastném pádu.

Jan měl Evě co vracet. Ona mu byla také obrovskou oporou, když na tom sám nebyl zdravotně dobře. Zpěvačka se o svého muže zodpovědně starala, když prodělával operaci slinivky, žloutenku a pak výměnu kyčelního kloubu. „Nakupovala, vařila, nemohl jsem nic. Jen jsem ležel. Byla úžasná. A o tom je ten vztah, že máte někoho, kdo vás má rád a je při vás v těch těžkých chvílích. Jako věděla ona, že se na mě může vždycky stoprocentně spolehnout, tak já jsem věděl to samé u ní. A kdyby bylo, co bylo, vždy jsme tu byli jeden pro druhého,“ řekl pro Super.cz Kolomazník.

Dnes se o sebe musí starat sám, a právě opora milované ženy by se mu hodila. Má totiž opět problémy s již jednou vyměněným kyčelním kloubem, který se ukázal jako vadný. „Jsem poslední, kdo ho má, nesmím upadnout. Jak upadnu, tak jdu, ale zatím to drží. Výroba je asi Hongkong,“ dodal s úsměvem a nadhledem Jan Kolomazník v rozhovoru v pořadu Face 2 Face na Televizi Seznam. ■