Třicet let před svým odchodem dostala Pilarová šanci žít: Od rakoviny ji nezachránili lékaři, ale léčitelé, říká vdovec

Kolomazník popsal, jak jeho manželka v minulosti unikla smrti. Michaela Feuereislová

Je to již deset měsíců, co naposledy vydechla Eva Pilarová (✝80). Oblíbené zpěvačce se stal osudným pád s následkem zlomeniny nohy a ruky, na který se začaly nabalovat další zdravotní problémy a fatální kolaps ledvin.

Už před lety ale Pilarová unikla hrobníkovi z lopaty. Na přelomu 80. a 90. let prodělala onkologické onemocnění v krku. Paradoxně ji tehdy spíš než lékaři zachránili léčitelé a její vlastní víra, uvedl její manžel Jan Kolomazník.

„Když Eva onemocněla rakovinou, když jí to řekli, tak šla do kostela, já čekal venku. Ona vyšla a řekla, že se pomodlila a že se rozhodla, že se uzdraví a že bude žít. A taky jo. Měli jsme lékaře, ale kromě toho tam byli léčitelé, kteří jí pomohli. Nejprve léčitelka, která se pak odstěhovala do USA, a pak přišel úžasný Jaroslav Doubrava, který z toho Evu dostal. Taky Eva o něm pak napsala knihu plnou příběhů lidí, kterým pomohl,“ řekl v pořadu Face To Face na Televizi Seznam.

Vdovec po zpěvačce uvedl, že v tom momentu okamžitě přestala kouřit, protože jí lékaři i léčitelé řekli, že by se jí kvůli tomu mohla nemoc vrátit.

Česká jazzová legenda naposledy vydechla loni 14. března. Zádušní mše proběhla o čtyři dny později za účasti těch nejbližších. Na začátku června pak proběhlo poslední rozloučení se zpěvačkou. ■