Rozchod tutlal víc než rok. Dámy, máte u elegána z Televizních novin šanci?

Martin a Petra už netvoří pár. Michaela Feuereislová

„Je to tak, už netvoříme pár. Dohodli jsme se, že to bude takto lepší,“ potvrdil Super.cz informaci moderátor Televizních a Sportovních novin. Obvyklé klišé, o tom, že po pochodu partneři zůstanou přátelé, je v tomto případě holou skutečností. „Řekli jsme si, že je to tak lepší a každý si můžeme žít svůj život.“

Právě expartnerka byla pro Pouvu velkou oporou, když ho propustili po pobytu v nemocnici. „Byl jsem hospitalizovaný ze zdravotních důvodů, v tom náš rozchod nehrál žádnou roli,“ uvedl vše na pravou míru moderátor a zmínil i podporu své expartnerky po návratu z nemocnice: „Petra mě po propuštění moc podporovala a starala se o mě.“

Dalo by se očekávat, že po rozchodu se o hvězdu hlavního zpravodajského bloku na Nově budou ucházet nové adeptky. O to Martin ale úplně nestojí. „Nestrašte, to je to poslední, co bych potřeboval. Já jsem takto spokojený,“ řekl Super.cz se zvonivým smíchem v hlase Martin Pouva. ■