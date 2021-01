Našli si nový obor: Muzikálový zpěvák pomáhá ve stavební firmě, jeho žena zamířila z jeviště do zdravotnictví

Peter Pecha s manželkou Kateřinou Michaela Feuereislová

„Na základě stávající situace nechci zbytečně utrácet a investovat, tak tam dělám to, co zvládnu sám. A jelikož občas zajdu na brigádu ke kámošovi, který má stavební firmu, tak se tam taky něco přiučím a následně aplikuji,“ svěřil Super.cz zpěvák a držitel ceny Thálie, který je rád, že se stihnul na konci loňského roku podívat za rodinou na Slovensko.

„Nedokážu si představit, že bych je neviděl. Tak jsme si se ženou udělali testy a hned 25. 12. jsme jeli na Slovensko,“ svěřil zpěvák, který se vedle práce na domečku stále věnuje hudbě. „Nejraději trávím čas ve studiu a zabývám se hudební tvorbou, cvičím, nebo jdu s pejskem na procházku,“ prozradil Peter s tím, že zimním sportům se raději vyhýbá.

„Dřív jsem hrozně rád jezdil na hory a lyžoval. Teď to bohužel nejde, a i s odstupem času, jelikož v zimě obyčejně máme divadelní sezonu, jsem se lyžováni rozhodl omezit kvůli možnému zranění. Protože jsem zrovna ten typ, který rád zabloudí ze sjezdovky do lesa nebo mimo vyznačenou trasu. A už se mi to jednou i vymstilo,“ prozradil Pecha, který je mimo jiné hrdý i na svou ženu, která si dočasně, dokud nemůže hrát, našla práci ve zdravotnictví

„Musím říct, že jsem na ni nesmírně hrdý a obdivuji ji. Já bych to asi nedal,“ svěřil Pecha s tím, že je pro vakcinaci proti covidu. „Nemám s tím nejmenší problém. A pokud to bude nutné nebo povinné k výkonu mé profese, tak to udělám,“ dodal zpěvák. ■