Hned v 1. díle ukáže tělo v rajcovním prádélku: Tahle kočka je novým objevem v seriálu, který nahradí Ordinaci

Borbora Černá se takhle ukáže v seriálu Anatomie života

Její hrdinka, sestřička Ema Zárubová, má totiž o něco pikantnější příběh než její kolegyně. Okolnosti matku samoživitelku donutily přivydělávat si na živobytí jako pracovnice eskortní služby. Jak takový „vedlejšák“ vypadá, uvidí diváci hned v prvním dílu.

"Už když jsem se seznamovala s rolí Emy, bylo mi jasné, že tyhle scény budou součástí natáčení. Ale právě proto, že jsou logickou součástí příběhu a dává mi to z hlediska role smysl, bylo to pro mě snazší. Navíc to k herectví prostě patří," míní Barbora, která prý na place dokáže pocity studu vypnout.

"Když jsem zrovna Ema Zárubová, pro kterou je svádění vlastně práce, tam pro stydlivost není místo. Naopak, určitá kontrola nad situací je v tomhle případě žádoucí. Vžila jsem se do role a pomohlo mi to. Stydlivost jinak naštěstí umím většinou dobře skrýt. Navíc, vyzkoušet si být někým jiným je pro mě vždycky dost zábavné a občerstvující," vysvětluje.

"Hned v první klapce se mi navíc při smyslném svlékání zasekl zip, což odrovnalo celý štáb a fungovalo to jako dobrý „ice breaker“. Mezi klapkami jsme jinak házeli vtipy, což nám pomohlo se uvolnit a brát to víc v pohodě," dodala s tím, že scéna, na kterou se můžete podívat i v našem videu, se opakovala osmkrát. ■