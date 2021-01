Rodinu upřednostnil před hvězdnou kariérou: Krasavec z Pearl Harboru potvrdil narození třetího potomka

Josh Hartnett s partnerkou Tamsin Egerton Profimedia.cz

Pár je ve vztahu devět let a bedlivě si střeží soukromí. Nikdy například nesdíleli jména svých dětí. V rozhovoru pro MR PORTER se o rodinném životě výjimečně rozpovídal.

„Nejvíc pyšný jsem v životě na to, že jsem trojnásobným otcem a mám dobrý vztah se svou partnerkou. Vedeme skvělý rodinný život a u toho zvládám i trochu pracovat. S věkem dostávám také zajímavější role,“ přiznal herec.

Josh a Tamsin se poznali při natáčení filmu The Lovers a začali randit zhruba okolo roku 2012. První dceru přivítali na svět v roce 2015, druhé dítě pak o dva roky později. Není zcela jasné, kdy se narodilo třetí. Ratolesti se pár v průběhu pandemie prý snaží zabavit, jak to jen jde.

„Je to hodně práce. Zaměstná nás to oba na celý den. Večer si pak dáme láhev vína a jdeme spát,“ popsal.

Hartnett nedávno přiznal, že když byl na vrcholu popularity a snažili se ho obsazovat do rolí v romantických komediích pro náctileté, přestalo se mu to líbit a raději se stáhl do ústraní. Upřednostnil rodinný život a projekty si dnes vybírá. ■