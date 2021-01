Zvolila barvu míru. Jennifer Lopez přivítala prezidenta USA v úřadu v luxusním modelu s přemírou šperků

Jennifer Lopez zazpívala na inauguraci amerického prezidenta. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Byl to pro ni vrchol kariéry. Jennifer Lopez (51) se stala jedním z umělců, kteří vystoupili během včerejší inaugurace 46. prezidenta Spojených států Josepha R. Bidena . Všechny samozřejmě zajímalo, co konkrétně si latinsko-americká zpěvačka pro jeden z nejdůležitějších životních momentů oblékla.

Nikoho nepřekvapilo, že JLo zvolila sněhobílý outfit. Barva naděje, míru a příměří, oblíbená mezi sufražetkami, ostatně zdobila na zvukové zkoušce před inaugurací i Lady Gaga. Bílou barvou oslavila své velkolepé vítězství i viceprezidentka Kamala Harris.

Zatímco Gaga se nechala ozdobit francouzským módním domem Balenciaga a během přenosu okouzlila rozměrnou róbou Schiaparelli, JLo dala přednost francouzskému módnímu domu Chanel.

Směsici písní This Land si Your Land a America the Beautiful protnutá akordy ze zpěvaččina velkého hitu Let’s Get Loud zazpívala v tvídovém kabátu, pod kterým vykukovala načechraná hedvábná halenka s fiží. Svůj styling Jennifer doplnila perlovými náušnicemi Chanel, perlovými náramky a stejně zdobeným řetízkovým páskem. Jiskru outfitu dodávaly kalhoty se širokými nohavicemi poseté flitry.

Nebylo velkým překvapením, že během ostře sledované události vystoupila právě Lopez. Zpěvačka totiž se svým manželem Alexem Rodriguezem dlouhodobě podporovala prezidenta Bidena. Navíc v poslední době upozorňuje na tvrdý dopad koronavirové pandemie na latinskoamerickou komunitu.

„Tito umělci představují jasný obraz rozmanitosti našeho velkého národa a svým vystoupením uctí mnohaletou tradici prezidentské inaugurace,“ komentoval výběr umělců Tony Allen, generální ředitel inaugurační komise. ■