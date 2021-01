Pája ze Svatby na první pohled se pustil do hubnutí. Bude to můj Shrek s bříškem i bez, fandí mu Štěpánka

Štěpánka a Pája Foto: archiv Š. Hadenové

Pája, kterému Štěpánka říká láskyplně Shrečík podle postavičky z animovaného filmu, které se zakulacený kuchař nápadně podobá, se teď pustil do hubnutí.

„Rozhodl jsem se vyzkoušet keto dietu, doporučil mi to kamarád, s pár kily navíc bych chtěl něco udělat,“ prozradil Pája. Ten chce 14 dní vydržet s pomocí proteinových doplňků a běžného jídla s minimem sacharidů. A pak se prý bude nadále udržovat. „Mám problém hlavně s cukrama, chci je trošku odbourat, sladké limonády, sušenky,“ říká.

Svatba na první pohled. Štěpánka a Pavel

Štěpánka mu v dietě fandí, ale Pája se jí líbí i s bříškem. „Musím říct, že před Pájou smekám. Zatím to dává a obdivuji jeho kuráž, se kterou se do toho dal. Budu ho mít ráda s bříškem i bez bříška, je to prostě můj Shrek,“ řekla Super.cz Štěpánka.

A to by jim do těla ještě mohl dát fitness trenér René. S kolegou ze Svateb se nadále vídají. „Jsme v kontaktu jenom s Rendou, je to úžasný človíček,“ dodala Štěpánka. ■