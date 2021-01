Drastické diety nečekejte: Nejkrásnější Češky prozradily, jak si udržují štíhlou a sexy figuru

Barbora Hodačová, Klára Vavrušková a Karolína Kokešová Foto: foto Anna Koniaeva

„Postavu si udržuji především sportem, jelikož si dobré jídlo nedokážu odepřít. Nejčastěji je to běh a hodně jsem si oblíbila jógu, která člověka udrží v kondici i duševně. V létě se těším na novou výzvu v podobě lezení po horách, do kterého mám v plánu se pustit,“ svěřila se Super.cz úřadující Česká Miss 2019 Barbora Hodačová (25). Ta své křivky, stejně jako její kolegyně, předvedla v nové sportovní kolekci České Miss Essens, která není určena pouze pro půvabné modelky.

Bez pravidelného pohybu by se neobešla ani držitelka titulu Miss Global 2019 Karolína Kokešová (24). „Zdravou štíhlou figuru si udržuji pravidelným cvičením, miluji hlavně běh. Se zdravou stravou to nepřeháním, jím víceméně vše, ale v rozumných porcích, důležité je se nepřejídat,“ svěřila se Super.cz Karolína.

Stejně tak držitelka titulu Miss Earth Water 2019 Klára Vavrušková (21), která bude Českou republiku reprezentovat i letos, a to na světové soutěži Miss Universe, sází především na pohyb, s tím má ale v posledních měsících plných vládních restrikcí trochu problémy.

„Nová sportovní kolekce od České Miss Essens se mi velice líbí. Splňuje všechny požadavky, které od funkčního oblečení očekávám. Oblečení je lehké, krásně sedí na těle, a ještě v něm vypadáte úžasně. Co se ale týče mého momentálního sportovního života, není to žádná hitparáda. Se zavřenými fitness centry je to veliká zkouška pevné vůle, kterou zatím prohrávám. Ráda si ale vyjdu ven na čerstvý vzduch a zajdu na procházku,“ svěřila se sto osmdesát šest centimetrů vysoká kráska. ■