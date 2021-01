Na tohle tělo by měla mít zbrojní průkaz: Mladá zpěvačka propadla otužování a předvedla se v plavkách

Nelly Řehořová Foto: archiv N. Řehořové

Není to pro ni novinka nebo móda, bere to jako zdravý životní styl a otužuje se už pár let, nikoliv plaváním ve Vltavě, ale běháním po sněhu v plavkách. V těch nyní předvedla i svou dokonalou figuru a nutno říct, že by s přehledem mohla konkurovat i modelkám. „Letos mi už začíná chybět moře a cestování, tak jsem si udělala zatím takovou atmosféru doma. Dovolenou bych potřebovala jako sůl, nebyla jsem nikde víc než rok, ale nemám na ni pořád čas,“ svěřila Super.cz Nelly.

Ani v době nejrůznějších vládních restrikcí nezahálí. Leden je pro ni zkouškovým obdobím nejen ve škole, ale také v Divadle Broadway, kde začala zkoušet muzikál Láska nebeská. Do toho skládá písničky, chystá se natáčet klip a občas dostane i práci modelky. Není divu při pohledu na její štíhlou figuru v plavkách. ■