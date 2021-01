Módní návrhářka, kterou miluje Simona Krainová, je dvojnásobnou maminkou. Syna porodila předčasně

Kateřina Geislerová Michaela Feuereislová

"Byl trošku nedočkavý a přišel o chlup dříve, ale je krásný, zdravý, dravý a naprosto dokonalý, říkají sestřičky," pochlubila se tři dny po porodu syna návrhářka a svého druhého syna ukázala.

Kateřina je sice dvojnásobnou maminkou, ale zatímco některé její kolegyně začaly coby maminky tvořit i dětské kolekce, ona to neplánuje. „Když sama vytvořím nějakou věc, tak mám tendenci to zkoušet na sobě nebo na někom jiném, což není možné u malého dítěte. On nesnáší, když se musí oblékat a svlékat. Proto si myslím, že to u nás není reálné," dodala pro Super.cz. ■