Housle za 12 milionů eur? Virtuos Jaroslav Svěcený je i soudním znalcem, promluvil o cenách i padělcích nástrojů

Ceny houslí jsou takové, že kdyby je špičkoví hráči jako on prodali, mohli by si koupit několik domů a peníze by jim vystačily do konce života. "Já se na to ale koukám jako na něco, co miluju a hraju na to, a cenu moc neřeším. Něco jiného je, když vklouznu do svojí druhé profese, což je soudní znalec smyčcových nástrojů. To už musím investorovi sdělovat, co je výhodné, jestli cena roste, v případě italských nástrojů roste například cena pořád," vysvětlil.

"Důležité ovšem je, aby se k vám dostaly ty pravé. Kopií totiž kolují mraky a mně se dostávají každou chvíli do ruky stradivárky, kterých je spousta, co byly postaveny na počátku 20. století v manufakturách v Sudetech a je na nich napsané datum z počátku 18. století. Originál mi ještě nikdo nepřinesl, třeba na to jednou dojde," smál se Svěcený.

Zajímalo nás samozřejmě i to, jaké nejdražší housle držel v rukou. "Hrál jsem na patnáctery pravé stradivárky, troje guarnerky. A jedny z těch stradivárek měly cenu 12 milionů eur," prozradil. "Sám bych je ale mít nechtěl, i když si je rád na hraní půjčím," dodal.

Koncert Jaroslava Svěceného Ve znamení tanga, u jehož natáčení jsme byli, si můžete poslechnout 23. ledna od 19 hodin na jeho facebookovém kanále. ■