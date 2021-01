Michaela Kuklová otevřeně promluvila o rakovině: Preventivně si nechala odstranit i zdravé prso

Michaela Kuklová Michaela Feuereislová

Bude to rok, co Michaela Kuklová (52) zveřejnila informaci o tom, že bojuje s rakovinou prsu. Herečka už tehdy uvedla, že její karcinom nedokázal odhalit nejen mamograf, ale ani sonografické vyšetření, přestože preventivní prohlídky poctivě dodržovala. O své nemoci však podvědomě nějakou dobu věděla.

„Věděla jsem o tom ty čtyři roky, že to mám v sobě, tak jsem s tím nějak počítala. Člověk si říká, že to může být cokoliv jiného, ale když mi volali, že mám přijít, tak to byl nepříjemný pocit překvapení. Do té doby, než člověk ví, co a jak, tak to je nejvíc nepříjemná doba,“ svěřila se před kamerami pořadu 13. komnata Michaela Kuklová.

„Za 14 dní jsem šla na operaci, to byl velký zásah, přijít o prsní žlázy,“ prozradila herečka, která se rozhodla nechat si odstranit obě ňadra. „Dala jsem pryč preventivně i zdravé prso, protože už bych se bála. Ten nádor, co jsem měla, se rád objeví i v druhém prsu,“ svěřila se Kuklová s tím, že intimní život po operaci rozhodně nebyl jednoduchý.

„Člověk má nějaký intimní život a tohle ho zasáhne velmi. To je o tom, že žena, která se chce při milování cítit žádoucí, svůdná a že se mu líbí, tak najednou jsi pořezaná, což neukážeš, samozřejmě,“ řekla herečka, která od začátku nemoci předává poselství dalším ženám s tím, že je důležité, aby nepodceňovaly samovyšetření.

Herečka prožívala velmi těžké období, které mělo vliv také na její psychiku. Na jaře se tak rozhodla rozejít se svým partnerem, který byl pro ni i podle lékařů velkou oporou. „Nevěděla jsem, co ta léčba se mnou udělá, jestli přiberu, nebo budu přibírat, budu protivná, náladová, plačtivá, smutná a co se mnou bude dělat. Představoval si, že bude mít ženskou do nepohody, a najednou se bude starat o ženu, která je nemocná, to mi přišlo nemístné, tak jsem se s Pepínem rozešla a začala jsem válcovat sama sebe,“ dodala Michaela Kuklová v premiérovém dílu 13. komnaty.

Její partner Josef se však nevzdal a po týdnech si k herečce našel opět cestu a nyní prožívají jedno z nejhezčích období v životě. ■