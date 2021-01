Poznáte slavného sportovce? Ke sportu, který mu vynesl zlato na olympiádě, se dostal omylem

Oporu má Lukáš nejen v rodičích, ale i v bratrovi Michalovi. Foto: archiv pořadu Top moment

„Jako kluk jsem si přál být hokejistou, každý den, když byl zamrzlý rybník, tak jsem tam chodil bruslit. Když jsem přišel domů, že bych chtěl hrát hokej, tak to úplně neprošlo. Hokej je přece jen finančně náročnější a ty finance u nás v té době moc nebyly,“ rozpovídal se o svých začátcích v dokumentu Top moment rodák z Jihlavy.

Místo hokeje nakonec zvolil karate. „Strejda dělal karate a vždycky nám popisoval, co všechno tam dělá a jak je to skvělý sport. Tak tam mě a bráchu přihlásil. Až asi po třech týdnech nebo po měsíci jsme zjistili, že to není karate, ale je to judo, protože karate bylo o hodinu dřív,“ vypráví Lukáš, který je živým důkazem toho, že cesty ke slávě jsou občas dost nevyzpytatelné.

V době dospívání v bojovém sportu Krpálek prý příliš nevynikal a jeho trenér o něm dokonce řekl, že je po pohybové a gymnastické stránce nenadaný. Díky svému odhodlání a píli si po letech vysloužil přezdívku „inteligentní monstrum“, která velmi dobře vystihuje jeho způsob boje. V zápase si mladý judista dokáže i při vypjatých situacích zachovat chladnou hlavu.

Díky své houževnatosti se Krpálek pyšní tituly olympijský vítěz z roku 2016, mistr světa z roků 2014 a 2019 a trojnásobný mistr Evropy mezi seniory.

Blíží se Olympiáda v Tokiu, v samotné kolébce juda. „Pro nás pro judisty a pro mě osobně to bude nejvíc. Když jsem se dozvěděl, že Olympiáda bude v Tokiu, tak se mi splnilo jedno z největších přání. Doufám, že se přes všechny problémy bude konat, a moc se tam těším,“ řekl Lukáš Krpálek pro Super.cz a přitom se podělil o fotky ze soukromí. ■