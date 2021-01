Bára Mottlová po šíleném napadení svého pejska: Majitele agresivního psa hledá policie, lidé ho už poznávají

Barbora Mottlová Super.cz

Majitel psa jí na sebe nedal žádný kontakt a se vztyčenými prostředníčky ji poslal kamsi... Herečka incident oznámila policii a předala fotografii muže, bohužel ho stihla vyfotit jen zezadu.

"Na policii jsem byla. Je to pro mě obrovská zkušenost. Ohromně mě překvapilo, kolik lidí se ozvalo, přátelé i úplně cizí lidi. Spousta lidí to nasdílelo. Taková věc se stát může, furt je pes zvíře, je to šelma. Ale nejhorší bylo chování majitele psa. Nezachoval se jako chlap, velká hanba jemu. Jeho pes udělal škodu a mně traumatickou újmu. Všechno se dá domluvou řešit, ale bohužel jsou takoví lidé mezi námi. Potřebovala jsem vědět, zda byl jeho pes očkovaný, zda je zdravý. Na tu situaci, kdy mi Chico kvílel bolestí u nohou a byla jsem v šoku, jsem ho velmi slušně požádala o telefon. On reagoval vulgárním způsobem. Nebyl ochotný udělat jediný vstřícný krok a odešel," řekla Super.cz Bára.

"Navíc majitel svého psa po incidentu vůbec nepotrestal. Vůbec. A to znamená, že mu to prošlo a bude to dělat dál. A to je nebezpečná situace pro všechny," vysvětluje herečka, která se prý do Riegrových sadů, kde k napadení došlo, jen tak nechystá. "Do Riegrových sadů dlouho nepůjdu, je to pro mě traumatizující," upřesňuje.

"Lidi by neměli mít velké nebezpečné psy puštěné v parku bez vodítka. Sáňkovaly tam malé děti, co kdyby zaútočil na ně? Co by se pak dělo?" říká rázně.

Policie majitele psa hledá. "Policie to řeší, pátrá. Pokud pána někdo poznáváte, jeho fotku mám na Facebooku, volejte linku 158. Budeme vděční," dodala. "Psali mi už lidé, že pána poznávají, že má často psa na volno. Snad se ho podaří vypátrat," uzavřela. ■