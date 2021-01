Zdeněk Zelenka Michaela Feuereislová

Současná situace vaší profesi příliš nepřeje. Jak trávíte tohle nelehké období?

„U mě se nic nemění od maturity, to znamená, že mám od roku 1974 stále stejný pracovní režim. Pracuji denně, vir ignoruji a doufám, že vir bude i nadále ignorovat mě. Roušky nosím, ruce si dezinfikuji, píši intenzivně, s kolegy radostně promýšlíme muzikál Láska nebeská, víno mi stále chutná. Doufám, že to takhle idylické bude i nadále. Lépe ovšem bez viru.“

Přestože se v divadlech nehraje, zkoušíte nový muzikál Láska nebeská. Jak vlastně projekt vznikl?

„S nápadem na muzikál, v jehož ději by byly zakomponovány písničky Waldemara Matušky, přišel producent Divadla Broadway Olda Lichtenberg. Mně se to hned zalíbilo, Matuškovy písničky jsem znal od svého mládí, měl jsem je rád, a tak jsem s radostí kývnul na Oldův návrh, abych napsal scénář a muzikál i režíroval.“

Kolik Matuškových písní v příběhu zazní?

„Výsledkem půlročního psaní scénáře je muzikálová komedie, ve které je téměř čtyřicet Matuškových písní, někdy celých, někdy jen připomenutých jednou slokou. Ovšem než jsem přišel na to, jaký příběh vymyslet a jak ho vystavět, aby těch téměř 40 písní bylo nějak logicky začleněných do děje, to jsem se trochu zapotil. Ale jak se dnes s oblibou říká - byla to výzva, a když vidím, s jakou chutí to mladí i ti dříve narození herci a herečky hrají, tak mám radost.“

Po Mefistovi a Doktoru Oxovi to bude váš třetí muzikál. Začínáte se tedy více věnovat divadelní režii?

„Ale kdepak jen třetí muzikál! V muzikálové branži se pohybuji poněkud déle, vždyť jsem třeba autorem scénáře filmového i divadelního muzikálu Rebelové, ale taky muzikálu Golem, kterého jsem dělal s Fanánkem a Karlem Svobodou, v roce 2005 jsem dokonce s Jiřím Suchým otevíral nové divadlo Semafor, a to hudební komedií Jako když tiskne, kterou jsem režíroval. A před několika lety jsem v divadle Broadway zaskočil za onemocnělého kolegu, dopsal jsem a režíroval muzikál Adam a Eva, který jsem měl velice rád, ale bohužel se minul s publikem. Takže jen doufám, že mé letité muzikálové zkušenosti se jaksi pozitivně promítnou právě do Lásky nebeské, věřím, že to bude zábavný muzikál, na který se budou stát fronty! A doufám, že už bez roušek!“

Jste převážně filmový režisér. Mohou se diváci těšit na to, že se zase pustíte do nějakého natáčení?

„Těch projektů mám několik, scénáře jsou hotovy, uvidíme, vše je otázkou peněz a šťastných okolností. Nejblíže realizaci je ale jedna detektivní komedie, možná bude i seriál milostných komedií pro televizi, napsaný mám i velký film, jehož děj se odehrává v roce 1968. Ovšem konkrétně mluvit nemůžu, dneska si producenti velmi hlídají, kdy s informacemi vystartují na trh.“

Často spolupracujete s herečkou Jiřinou Bohdalovou, plánujete opět nějakou společnou práci?

„S paní Bohdalovou neustále něco plánujeme, a to od roku 1990, kdy jsme spolu poprvé točili, to byla dodnes stále reprízovaná komedie Svědkyně. Hrála u mě asi 20 hlavních rolí, a to v dramatech, komediích, pohádkách, detektivkách. Myslím, že si někteří lidé ani neuvědomují, jak výjimečná je to herečka, která ještě ve svých téměř 90 letech hraje divadlo, točí zábavné pořady i filmy. V Hollywoodu by jí leželi u nohou, v Čechách ji kritizují, že si chtěla ve svých 90 letech nechat co nejrychleji píchnout injekci proti covidu. S paní Bohdalovou budu stále něco plánovat, teď jsem pro ni dopsal detektivku.“

Během pandemie koronaviru spousta lidí více dbá na své zdraví a tělesnou schránku. Dal jste si i vy pro letošek nějaké cíle?

„Hlavním cílem všech obyvatel planety by mělo být zachovat si v téhle poněkud hysterické době nejen fyzické, ale i duševní zdraví. Nestačím se divit, kolik lidí si ničí svůj jediný život tím, že dennodenně z televize zprávy o covidu přímo fetují. Takže cíl je jediný - nezbláznit se z toho všeho, zachovat si nadhled a slunce v duši.

Jste pro očkování proti koronaviru, které má mimo jiné napomoci tomu, aby se vše vrátilo do starých kolejí a k normálu?

„Jakmile na můj ročník přijde řada, nechám se očkovat okamžitě, a to všem konspiračním teoriím navzdory. Věřím vědcům, názory nejrůznějších mudrohlavů mě nezajímají.“

Jak jste zatím spokojen s průběhem zkoušek muzikálu Láska nebeská?

„Víte, v čem má pro nás tahle epidemie paradoxně jednu výhodu? Máme na zkoušky dost času, nehoní nás termíny. A tak si to s účinkujícími fakt užíváme. Navíc málokdy jsem tak spokojen s obsazením jako v Lásce nebeské, baví mě sledovat, jak to ty mladé i zkušenější baví hrát. Ono se prostě ukazuje, že v nelehkých dobách je lehká komedie všemi vítána.“

Na kdy plánujete premiéru Lásky nebeské a co byste divákům a fanouškům vzkázal?

„S panem producentem jsme realisté, takže oficiálně je termín premiéry stanoven na 30. září. Doufáme, že v té době už bude šílenství opadat a že diváci budou chtít přijít na jiné myšlenky, zkrátka že ten covid bude chtít každý z hlavy vyhnat. A k tomu je muzikálová komedie Láska nebeská jak dělaná, protože humor, láska a duch v hlavní roli nemůže přinést nic jiného než dobrou náladu! Takže ať se fanouškové a vůbec všichni diváci přijdou v září do našeho divadla hlavně nadechnout!“ ■