Dalibor Janda byl pár týdnů před hospitalizací plný sil. Plánoval koncerty, desku a zazpíval fanouškům k novému roku

Novoroční zdravice Dalibora Jandy Video: Dalibor Janda facebook official

„Jediné, co k tomu mohu říct, je, že tatínek leží v nemocnici ve vážném stavu. Další informace k tomu opravdu nechceme poskytovat,“ řekla Super.cz Jiřina Anna. Nemá se ale jednat o koronavirus.

Dalibor Janda ještě začátkem roku natočil pro fanoušky novoroční zdravici, kde promluvil o chystaných koncertech a apeloval na lidi, ať se chrání před koronavirem. On sám v umělecké branži patří k těm, kteří mají z covidu respekt a jako světlo na konci tunelu vidí očkování.

„Chci připomenout, že tu máme nový rok 2021. K tomu bych vám chtěl popřál hrozně trpělivosti, zdraví, štěstí, pohodu, pokoru, protože to budeme potřebovat celý rok. Loňský rok se nám moc nevyvedl, co se týče koncertů, zrušili jsme 45 koncertů a přesouváme je do dalšího roku,“ nechal se slyšet Janda.

Zpěvák plánoval 21. března koncert v Lucerně, kde chtěl pokřtít nové album. Sám si ale nebyl jistý, zda to situace kolem koronaviru dovolí. „Snad se to povede, moc bych se na to těšil a rád bych na koncertě pokřtil nové album, na kterém pracuji celý rok,“ dodal Janda, který fanouškům v závěru zahrál na kytaru a zazpíval hitovku Vejdi. A hrálo mu to jako zamlada! Daliboru Jandovi přejeme brzké uzdravení, aby mohl fanouškům zase rozdávat radost! ■