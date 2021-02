Jakub Štáfek čeká se svou krásnou přítelkyní holčičku. Prozradil, jestli nechtěl raději synátora

Jakub Štáfek Super.cz

Sotva se Jakub Štáfek (30) se svou těhotnou snoubenkou vrátili z dovolené v Africe, herec neměl ani moc času na rozkoukání a skočil zpět do pracovního procesu. Dovolenou si o něco prodloužili a jak přiznal v rozhovoru pro Super.cz, domů se jim moc nechtělo.

„Já bych si ji prodloužil ještě dýl, kdybychom netočili pořad Máme rádi Česko. Byl bych tam nejradši doteď, bylo to super,“ vzpomíná Jakub, který preferuje spíš adrenalinové dovolené. Čas od času si ale umí užít i relax a nicnedělání na pláži. „Dokážu to, taky jsem chvíli ležel, ale vydrží mi to jen chvíli, něco přečtu, ale pak zase potřebuju jet někam dál, rád objevuju,“ svěřil.

Během dovolené se fanouškům na sociálních sítích pochlubil hned několika radostnými zprávami. Přítelkyni Dominiku požádal o ruku, čekají prvního společného potomka, a dokonce už ví, že se jim narodí holčička. O svém soukromí je herec na slovo skoupý a nechtěl prozradit ani to, jestli už mají pro miminko nakoupenou výbavu.

„To si nechám pro sebe, ale připravujeme se,“ říká bývalá hvězda Ulice s lišáckým úsměvem. Stejně tak nechává v tajnosti, jak mu přítelkyně oznámila, že budou 3. „Má to hezký příběh, ale taky si ho nechám pro sebe,“ nenechá se nalomit herec.

Na otázku, zda si nepřál jako první v pořadí synka než dceru, už byl sdílnější. „Popravdě řečeno, ze začátku možná člověku proběhne hlavou, že chlapec by byl dobrej, že se s ním dají dělat vylomeniny, ale to se s tou holkou dají taky. Já mám kolem sebe spoustu kamarádů, kteří ty chlapce mají a vlastně když to vidím, tak si říkám, že tohle mě s tou holčičkou čekat nebude. Takže se těším na princeznu,“ dodává herec. ■