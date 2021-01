Modelka Jitka Boho se po mateřské rozhodla vrátit do školy. Překvapí vás, jaký obor studuje a kde ho chce využít

Jitka Boho Super.cz

„Nebydlíme spolu, necháváme to plynout. Já jsem u sebe v bytě ráda, vypiplala jsem si to tam, takže si neumím představit, že se teď budu po roce stěhovat. Bydlíme od sebe kousek. Oba dva jsme se trošku ponaučili z těch předchozích vztahů a do ničeho se příliš nehrneme,“ vysvětlila Super.cz

Jako modelka a zpěvačka teď příliš práce nemá, o tom, že by změnila obor prozatím neuvažuje, ale našla si jinou zajímavou náplň. „Jsem ráda, že jsou sociální sítě, protože tam člověk může fungovat nadále, za to jsem vděčná, každopádně jsem se pustila do studia,“ překvapila brunetka, kterou jsme vyzpovídali po natáčení nové řady Máme rádi Česko.

Jitka má blízko k přírodě, ostatně z biologie před lety dokonce maturovala, začala proto studovat na České zemědělské univerzitě obor Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů. Jak ale přiznává, vrátit se ke studiu po mateřské není vůbec jednoduché.

„Upřímně jsem si myslela, že to bude jednodušší, ale je to motivace jít za své hranice. Náročné to je, zvlášť s Rozárkou, která teď nemohla do školky a já zrovna měla zkoušky. Zatím to ale zvládám, chybí mi už jen dvě zkoušky, tak snad dokončím první zimní semestr,“ doufá sympatická kráska.

Kde hodlá svůj studijní obor využít? „V životě. Beru to tak, že studuju pro sebe, pro to, abych se zase něco nového dozvěděla a abych mohla Rozárce vyprávět o stromech, o kytkách a o zvířatech, až půjdeme někam na procházku,“ dodává s úsměvem. ■