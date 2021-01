Modelka Daniela otevřeně o bisexualitě: Nemiluje jen o 32 let staršího snoubence, ale i tuhle krásnou slečnu

Daniela Zálešákvá neskrývá, že miluje muže i ženy (na snímku s přítelkyní Terezou) Foto: archiv D. Zálešákové

Téma sexuálních preferencí, kdy se v současné době boří hranice, neřeší modelka Daniela Zálešáková (21). Miluje svého o 32 let staršího snoubence Josefa Smolíka, ale i mladou slečnu Terezu Nguyen. Za svoje city se nestydí, otevřeně je přiznává. Super.cz se ozvala z dovolené v Karibiku, kterou si užívají ve třech.

"Momentálně si užívám sluníčka a pohody na Kostarice společně s mým snoubencem Pepou a přítelkyní Terezou. Toto téma bylo na mých sociálních sítích v posledních dnech velmi probírané. Respektuji názor všech lidí, ať už je jakýkoli, ale ráda jim pomohu v pochopení nebo utvoření vlastního názoru, na základě informací vycházejících z mých úst, ne cizích," napsala Super.cz Daniela.

"Myslím si, že v dnešní době by už témata jako “sex a sexuální orientace” neměla být tabu, a proto můžu říct, že si užívám života, dělám věci, které mě činí šťastnou, a jednou z nich je i záliba v ženách," vysvětluje.

Upřesnila také, jak to u nich doma vlastně funguje. "Pepa je můj snoubenec, budoucí manžel a Tereza je mou přítelkyní, nikoli Pepovou “druhou partnerkou”. Samozřejmě bez jejich vzájemné náklonnosti by to fungovat nemohlo," svěřila.

K otevřenosti ve vztazích vyzvala i ostatní. "Na závěr bych Vám všem přála, ať se snažíte užívat si života a dělat věci, které vás činí šťastnými bez ohledu na předsudky ostatních," dodala Daniela. ■