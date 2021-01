Ilustrační foto Profimedia.cz

Britský komik a DJ Arron Crascall projednou zapojil do vtipného videa svou partnerku. Ta měla ve videu ukázat, co nosí pod teplákovkou, na což byli jistě zvědaví hlavně muži. To by ale nebyl Arron, aby se video nezvrhlo jiným směrem. Jen se podívejte až do konce, abyste viděli, kdo nakonec odhodil téměř všechno oblečení.