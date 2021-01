Robbie Williams si dovolenou u moře moc neužívá: Musí zůstat v karanténě kvůli pozitivnímu testu na covid

Robbie Williams Profimedia.cz

Čtrnáctidenní karanténu tráví zpěvák s manželkou a dětmi ve vile, která jej vyjde na zhruba 3,1 miliónu korun českých týdně. Pozitivní test na covid měl podle zahraničních médií sám zpěvák a deníku The Sun řekl jeden ze zdrojů: „Robbie byl celkem dost nemocný. Je nyní uvězněn ve vile, kde zůstává s celou rodinou. Není to rozhodně to nejhorší místo na zemi, kde byste měli trávit karanténu, ale nesmí chodit na pláž. Měl by být izolovaný po dobu 14 dnů.“

V Karibiku je Robbie se svou manželkou Aydou a jejich čtyřmi dětmi. Vánoce trávili ve svém londýnském domě, i když většinu roku bydlí v Los Angeles, a i přes omezené vycestování ze země odletěli na konci roku soukromým tryskáčem na dovolenou. ■